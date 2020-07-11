Akçakoca'daki plajlarda güvenlik önlemleri arttırılıyor "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahillerdeki güvenlik önlemleri arttırılıyor.

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahillerdeki güvenlik önlemleri arttırılıyor.

38 kilometrelik plajı ile bölgenin deniz turizmi açısından ön önemli alanlarından biri olan Akçakoca'da, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenle denize girmesi için önlemler alınıyor.

Yaz sezonu boyunca boğulmaların önüne geçmek için kumsallarda konuşlandırılan cankurtaranların daha hızlı müdahale edebilmesi için 10 jetski alındı.

Akçakoca Belediyesi ayrıca plajlarda duba çalışması gerçekleştirdi. 38 kilometrelik sahil boyunca güvenlik dubaları yerleştirilirken, bu bölgelerde denize giren vatandaşlara hava durumuna göre açılmaları gereken mesafeler görevliler tarafından aktarılıyor.

Kaynak: AA