Akçakoca'da Zehirlenme İddiası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karatavuk köyüne mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Yusuf (35), Semra, (30), Sadık (25), Hava (18) ve Recep Gökdeniz (20), yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı.

Köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hastaları yedikleri yemekten şüphelenerek Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.