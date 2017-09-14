Akçakoca'da Zabıta Haftası Kutlandı

Akçakoca Belediyesi Başkan yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle kahvaltıda bir araya geldiler.



Düzenlenen kahvaltıda zabıta personeliyle bir araya gelen Başkan Yardımcıları Suat Madenci ve Ali Direk, tüm zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutladıklarını belirterek "Belediyedeki hizmetlerin birçoğu insanların yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Zabıta görevleri arasında bir taraftan gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği önleme gibi yaşam kalitesi artırma görevi var, bir taraftan da vatandaşları kollayıcı görevleri vardır. Bu vesileyle Akçakocalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırma noktasında, gayretlerinizin artarak devam etmesini diliyor. Hepinize teşekkür ediyor, ailelerinizle beraber, sağlıklı huzurlu günler geçirmenizi diliyoruz" diye konuştular.



Yurt dışında olmasından dolayı kahvaltıda bulunamayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre zabıtanın görevini sürdürdüğünü ilettiği mesajında "Zabıta Müdürlüğümüz vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, Ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" sözlerine değindi. - DÜZCE