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Akçakoca'da Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Akçakoca Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı.

02.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:59
Akçakoca'da Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Akçakoca Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekmeklerin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, ambalajsız ekmek satan fırın, bakkal ve marketlere cezai işlem uyguluyor.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması kararının ardından Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ekmek satışının yapıldığı fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven takıp takmadıklarını kontrol eden Zabıta ekipleri, satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol ederek işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak korona virüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz "Halk sağlığını önemsiyoruz, denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Korona virüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

Her gün rutin olarak yapılan denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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