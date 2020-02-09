Akçakoca'da yangında evin odası kullanılmaz hale geldi

09.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:43

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Beyören köyünde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.



Akçakoca'nın Beyören köyünde, Remzi Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzere olay yerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA