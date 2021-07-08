Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, dün yaşanan sel sonrasında derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, dün yaşanan sel sonrasında derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

İlçede etkili olan yağışın ardından dere yataklarından dökülen çamurlu su nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyunda denizin rengi değişti.

Ayrıca, derelerle gelen ağaç parçalarının sahil şeridinde bazı alanlara biriktiği ve vatandaşların kumsaldan bunları topladığı görüldü.

Denizin iki renk alması drone ile de havadan görüntülendi.

Bu arada, Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın hafta sonu etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer