Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yağış sonrası derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yağış sonrası derelerden akan çamurlu su denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

İlçede etkili yağışın ardından dere yataklarından dökülen çamurlu su nedeniyle 38 kilometrelik sahil boyunda denizin rengi değişti.

Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, bir kısmı kahverengiye dönüşen denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Akçakoca'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Haberler
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