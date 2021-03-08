Akçakoca'da ulaşım araçları denetlendi
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Akçakoca'da ulaşım araçları denetlendi

08.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:44
Akçakoca'da ulaşım araçları denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Türkiye'de dinamik ve tematik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesinde polis ekipleri ulaşım araçları denetimini gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görülürken polisler eğitici uyarılar yaptılar. Yetkililer denetimlerin her gün devam edeceğini belirterek vatandaşların kurallara uymasını istediler. - DÜZCE

Akçakoca'da ulaşım araçları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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