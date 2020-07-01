Akçakoca'da "Turizm Zabıtası" göreve başladı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 'Turizm Zabıta Ekibi', kente gelen turistlere yardımcı olabilmek için göreve başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 'Turizm Zabıta Ekibi', kente gelen turistlere yardımcı olabilmek için göreve başladı.

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, turistlere iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapacak.

Yabancı dil bilen ve turistik alanlarda görev yapacak olan 4 kişilik ekibin kentin turizm ve kültürüne katkı sağlayacağını kaydeden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, zabıta ekibine gerekli eğitimlerin verildiğini belirtti.

Yanmaz, şunları kaydetti:

"Turizm konusunda zabıta arkadaşlar eğitildi. Turistlere şehir konusunda bilgilendirme yapacağız. Gelen tüm sorulara cevap vereceğiz, arkadaşlarımızın eğitimleri tamamlandı. Bugünden itibaren ilçemizin insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde ve tarihi kısımlarda arkadaşlarımız görev alacak."

Ceneviz Kalesi, Çuhallı Çarşısı ve şehir merkezi üzerinde yerli ve yabancı turistlere bilgilendirme yapan turizm zabıtası, zaman zaman da esnafı konu hakkında bilgilendirecek.

Başkan Yanmaz, eğitimleri süren diğer turizm zabıtalarının da önümüzdeki günlerde göreve başlayacağını söyledi.

Kaynak: AA