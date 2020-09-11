Akçakoca'da trafo yangını; patlama anları kamerada
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Akçakoca'da trafo yangını; patlama anları kamerada

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı barınağı mevkisinde trafoda yangın çıktı.

Akçakoca'da trafo yangını; patlama anları kamerada
11.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:13

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı barınağı mevkisinde trafoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen trafo yangınında patlama anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Akçakoca ilçesi balıkçı barınağı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkçı barınağında bulunan ofislerin elektrik akımını sağlayan trafoda yangın çıktı. Alevler trafodan uzanan elektrik tellerine de sıçradı. Toprak altında bulunan teller yandı. Vatandaşlar korku dolu bakışlarla trafonun yanmasını izlerken, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri elektriği keserek müdahale ettiği yangını söndürdü. Trafonun yanma ve patlama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

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