Akçakoca'da trafik kazası: 2 çocuk yaralandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Akçakoca çevre bağlantı yolu Değirmenağzı mevkii çevre yolunda Akçakoca'dan Düzce istikametine giden H.S.Ç. idaresindeki 16 BSG 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücünün çocuklarından 8 yaşındaki A.Ç. ve 5 yaşındaki T.Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 çocuğu olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza hakkında inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA