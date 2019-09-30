Akçakoca'da su kesintisi uyarısı

30.09.2019 17:39

DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçesinde ana isale hattındaki boruların köprü yapımı nedeniyle yerinin değiştirilmesi nedeniyle 1 Ekim 2019 günü ilçede su kesintisi yapılacağı bildirildi.



Akçakoca Belediyesi su kesintisi ile ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda "İlçemiz Göktepe Köyü Çay mevkiinde yapımı devam etmekte olan Çay Köprüsü çalışmaları nedeniyle; İçme suyu Ana isale hatlarımız olan 500'lük ve 315'lik borularının yer değiştirme işlemleri yapılacaktır. Bu nedenle 1 ekim 2019 günü içme suyu şebekemize su verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek su kesintilerine karşı tedbirli olmalarını önemle duyurulur" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA