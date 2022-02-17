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Akçakoca'da spor tesislerinin onarımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Akçakoca'da spor tesislerinin onarımı sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca İlçesinde spor salonlarında yenileme çalışmaları devam ediyor.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca İlçesinde spor salonlarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Akçakoca'da spor yatırımları devam ediyor. İlçede tesislerin bakım ve tadilatlarının bitme aşamasına geldiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı "İnşallah yenilediğimiz spor salonumuzla, yeni Gençlik Merkezimizle, açık spor alanlarımızla gençlerimize ve hemşerilerimize daha fazla hizmet edeceğiz. Gençliğimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Akçakoca'da spor tesislerinin onarımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

İsa Yazıcı, Akçakoca, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

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