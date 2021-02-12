Akçakoca'da şiddetli rüzgar 5 metrelik dalgalar oluşturdu
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Akçakoca'da şiddetli rüzgar 5 metrelik dalgalar oluşturdu

12.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:36
Akçakoca'da şiddetli rüzgar 5 metrelik dalgalar oluşturdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.

İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren esen rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Denizde 5 metre boyunda dalgaya sebep olan rüzgar yüzünden açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun bir hafta süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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