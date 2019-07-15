Akçakoca'da şehitlik ziyareti

Akçakoca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik kabri ziyareti yapıldı.

Suriye'de 'Fırat Kalkanı' harekatı sırasında PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin saldırısında şehit olan uzman çavuş Ercan Çelik ile Tunceli'de 1995 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan polis memuru Güven Keskin'in kabri ziyaret edildi.

Ziyarete, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA