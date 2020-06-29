Akçakoca'da sahil temizliği devam ediyor Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sahiller, belediye ekiplerince temizleniyor.

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sahiller, belediye ekiplerince temizleniyor.

Yeşilin ve mavinin birleştiği 38 kilometrelik sahil şeridi olan ve 3 adet mavi bayraklı plaja sahip Akçakoca'da yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamak için başlatılan kumsal temizliği devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kum temizleme aracı ile sahillerde titiz bir çalışma sürdürüyor.

Plajlarda, dalgaların getirdiği atıklar, çürümüş yosunlar ve istenmeyen taşlar yüksek devirle çalışan makine sayesinde 20 kişilik personelin katılımıyla temizleniyor.

Plajlarda yapılan kum temizliğinin yanı sıra Akçakocalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların çadır kurup kamp yaptığı, günübirlik deniz keyfi yaşadığı sahiller ve yağışlar sonrası şehir içinden geçen dere yataklarında biriken çöpler de toplanıyor.

Kaynak: AA