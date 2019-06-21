Akçakoca'da sağanak

Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden biri olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli yağış sonrası deniz kahverengiye boyandı.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında yükseklerden akan derelerin çamurlu akması nedeniyle 38 kilometrelik sahil şeridi kahverengiye boyandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın akşam saatlerinde son bulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA