Akçakoca'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.
08.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:06
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle denizin rengi değişti.
İlçede yağışlı hava dolayısıyla 38 kilometrelik sahil boyu, yağmurun sürüklediği çamurlu suyla kahverengiye boyandı.
Sahil şeridinin renginin kahverengiye bürünmesinin ardından vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirterek vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.
Kaynak: AA