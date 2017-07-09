Akçakoca'da Plaj Temizliği

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Akçakoca'da, yağışların ardından plajlarda biriken çöpler toplanarak, kum düzenlemesi yapıldı.



Mavi Bayraklı Cenevizliler Kalesi ve Çuhallı Plajı sahillerinde Akçakoca Belediyesince turistlerin ağırlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda iki iş makinesi ile plajlarda temizlik ve düzenleme yapılıyor.



Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede iki mavi bayraklı plajın turistleri ağırlamak için temizlendiğini söyledi.



İlçenin 38 kilometrelik sahillerinde temizlik seferberliği başlatıldığını ifade eden Yemenici, şöyle konuştu:



"İlçemiz, İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin kumsalı olarak misafirlerimize hizmet ediyor. Kumsallarımız yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri Akçakoca'nın tanıtılması için çalıştık. Emeğimizin karşılığını da hafta içi ve hafta sonu yaşanan yoğunlukla aldığımızı düşünüyorum. Yoğunluk sürekli devam ederken biz de bir yandan temizliğimizi yapıyoruz. Misafirlerimizi rahatsız etmeyecek şekilde kumsallarımızı temizleyip düzenlemeler yapıyoruz."



"En iyi temizlik, kirletmemektir." diyen Yemenici, gelen misafirlerin çöplerini plajlara ve kumsallar bırakmamalarını istedi.