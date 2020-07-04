Akçakoca'da otomobil inşaat alanına yuvarlandı: 2 yaralı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak inşaat alanına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak inşaat alanına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 67 UB 4040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak inşaat alanına yuvarlandı.

Kazada otomobil içinde bulunan Baykan I. (35) ve Okan P. (40) yaralandı.

Yaralılar, olay yerini çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA