Akçakoca'da otizme dikkati çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı
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Akçakoca'da otizme dikkati çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Akçakoca'da otizme dikkati çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mehmet Sevil Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklara hediyeler dağıtıldı, otizme dikkati çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Otizmli çocuklar, okul bahçesinde aktiviteler yaparak eğlendi.

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine, otizmli bireylerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Otizmli çocuklar için tahtaya el bastıklarını ifade eden, Öztürk, "Otizmli bireylerin toplumda daha aktif olması için bugün böyle bir organizasyon yaptık. Bugün bu faaliyetimizi yapmamızın amaçlarından biri otizmli bireylerimize mutlu bir gün yaşatmak. Farkındalık olsun diye yaptırmış olduğumuz tahtaya el bastık. Oyuncak hediye ettik." diye konuştu.

Okul müdürü Hayrettin Akman da öğrencilerin eğlenceli bir gün geçirdiğini belirterek, "Bugün öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler ve aktivitelerde bulundular. Bugün olduğu gibi öğrencilerimizin her gün neşeli ve mutlu bir şekilde eğlenmelerini istiyoruz." dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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