Akçakoca'da merdivenden düşen vatandaş yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tamir için merdiven ile çatıya çıkmaya çalışan vatandaş düşerek yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tamir için merdiven ile çatıya çıkmaya çalışan vatandaş düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi mevkiinde bir işyerinin tamiri için çatıya merdiven ile çıkmaya çalışan R. A. (60) bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

R.A'nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş