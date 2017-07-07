Akçakoca'da "Mavi Bayrak" Töreni

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Çuhallı Plajı'na Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından "Mavi Bayrak" statüsünün verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Plajda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, 1996 yılından itibaren Kale Plajının "Mavi Bayrak"ı almaya hak kazandığını bu gün de ikinci Çuhallı plajının "Mavi Bayrak" almasının açılışının yapıldığını söyledi.



Bu bayrağı almak için 3 yıl boyunca çalıştıklarını belirten Direk, şöyle konuştu:



"Dünyada tüm uluslar tarafından kabul edilen 'Mavi Bayrak' kriterlerine haiz olduğumuzu tescil eden Çevre Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyorum. 2014 yılında ikinci 'Mavi Bayrak' almak için vatandaşlarıma söz vermiştik. 3 yıllık çalışmanın sonunda birinci Mavi Bayrağı koruyarak ikinciyi almaya hak kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."



Konuşmanın ardından Mavi Bayrak göndere çekildi.





Bayrağın göndere çekilmesinin ardından Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Başkan Yardımcısı Direk, plajı gezerek plajda güneşlenen vatandaşlarla sohbet etti.