Akçakoca'da maske denetimi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerine uymayıp sokağa maskesiz çıkan kişilere idari para cezası kesildi.
22.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:12
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerine uymayıp sokağa maskesiz çıkan kişilere idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa maskesiz çıkmama uygulamasıyla ilgili denetimlere başlandı.
Ekipler, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlar ile kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını vatandaşlara hatırlatarak uyarılar yaptı.
Polis ekipleri, alınan karara uymayarak maskesiz sokağa çıkanlara ise 900'er lira ceza uyguladı.
Öte yandan, bazı vatandaşların ekipleri görünce maske taktığı gözlendi.
Kaynak: AA