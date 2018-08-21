Akçakoca'da Kurban Bayramı

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi, kent merkezindeki camilerde vatandaşlara gül suyu ve tatlı ikram etti.

Türk Kızılayı tarafından, bayram namazı sonrasında 40 gönüllü ile ilçe merkezindeki 16 caminin önünde vatandaşlara gül suyu ve lokumlar ikram edildi.

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Birçok projenin devam edeceğini söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Namaz çıkışı Kızılay gönüllüsü 40 arkadaş ile camilerden çıkan vatandaşlara 60 şişe gül suyu ve 9 bin 750 adet lokum ikram edildi.

Benzer çalışmalar farklı projeleri de içine alacak şekilde artarak devam edecek."