Akçakoca'da Kaymakam Öztürk Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Akçakoca'da Kaymakam Öztürk Kovid-19 tedbirlerini denetledi

04.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:48
Akçakoca'da Kaymakam Öztürk Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk denetimlerde bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk denetimlerde bulundu.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Öztürk, işletmelere de uyulması gerekenler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Öztürk, denetimlerin ardından gazetecilere, ilçede denetim mekanizması kurulduğunu ve Akçakoca genelinde denetimlere ağırlık vereceklerini söyledi.

Akçakoca'nın tam sınırda olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, "Düzce ve Akçakoca'mız turuncu kategoride. 10 günlük vaka sayımız 100 binde 35'in altına düştüğü taktirde ancak denkleştirebiliyoruz. İnşallah başararak bu illetten kurtuluruz. Bu konuda basına da büyük görevler düşüyor. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekir. 10 günlük süreç neyi getirecek ona bakacağız. Rengimiz kırmızıya dönerse daha sıkı tedbirler alınır." diye konuştu.

Denetim mekanizmasının kurulduğunu ve 24 saat esasına göre çalışacaklarını belirten Kaymakam Öztürk, "Bilindiği üzere normalleşmeye 1 Mart itibarıyla girmiş bulunmaktayız. İçişleri Bakanlığı tarafından denetim mekanizması kuruldu. Düzce'de olduğu gibi Akçakoca'da da denetimlerimizi kurduk. Denetim ekibinde kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 70'e yakın kişi var. 7 gün 24 saat hafta sonları dahil olmak üzere sahada yer alacaklar. Amacımız vatandaşları ve işletmeleri bilinçlendirmek, ceza kesmekten yana değiliz. Sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Denetime, belediye, emniyet, jandarma ve ilçe sağlık müdürlüğünden ilgililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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