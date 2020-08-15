Akçakoca'da Kalkın Plajı temizliği ile dikkat çekiyor
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Akçakoca'da Kalkın Plajı temizliği ile dikkat çekiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kalkın Köyü plajında üst düzeyde korona virüs tedbirleri alındı.

Akçakoca'da Kalkın Plajı temizliği ile dikkat çekiyor
15.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:20

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kalkın Köyü plajında üst düzeyde korona virüs tedbirleri alındı. Plajda 24 saat esasına uygun temizlik yapılıyor. Ayrıca plaj içerisinde 5 ayrı can kurtaran Karadeniz'e giren vatandaşları sürekli uyarıları ile kontrol ediyor. Plajda işletmecilik yapan Koray Şahin: " Aileler buraya çok rahat gelebilir. Akşamları huzurlu bir şekilde evlerine dönebilir" dedi.

Batı Karadeniz'in şirin ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz sezonu devam ediyor. İlçeye bağlı Kalkın köyü plajında Korona virüs tedbirleri üst düzey olarak alındı. Plaja girişte her bir vatandaşın ateşleri ölçülüyor. Ateşleri yüksek olanlar plaja alınmayarak ilgili kurumlara bilgi veriliyor. Plaj 24 saat esasına uygun olarak sürekli temizleniyor. Soyunma kabinleri her kullanımın ardından dezenfekte ediliyor. Ayrıca Karadeniz'in cilvesi olan çeken akıntı için bölgede 1'i resmi 5 cankurtaran bulunuyor. Aileler plajda tüm tedbirlere uyum sağlaması için personeller sürekli uyarılarda bulunuyor. Plajda işletmecilik yapan Koray Şahin, " Kalkın plajı girişinde ateş ölçenler var. Herhangi bir yüksek ateşte Jandarma olsun sağlık ekiplerimiz olsun haber veriyoruz. Sahilimizde 24 saat hizmet ve temizlik var. Her şekilde gelenlere hizmet veriyoruz. Elemanlarımız maske ile dezenfektanlar ile gerek kendileri olsun gerek aileler olsun uyarı şeklinde çalışmalar yürütülüyor. Bunlara dikkat ederek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sahilimiz, tuvaletlerimiz soyunma odalarımızda sadece onlarla ilgilenen personellerimiz var. Bu konularla ilgili çok titiz davranıyoruz. Ailelerimiz huzurlu bir şekilde gelip sabahtan akşama kadar burada güzel vakit geçiriyorlar. Hijyen içerisinde kendi elemanlarımız maskeli ailelere hizmet veriyoruz. Ayrıca sahilimizde 5 tane cankurtaranımız var. Bunlar 2'şer saat ara ile deniz üzerinde kontrollerini düzenli bir şekilde yapıyorlar. Batı Karadeniz bölgesinde Kalkın köyü plajı Ankara, İstanbul, Bolu'dan misafirlerini ağırlıyor. Biz burada 3 aydan beri hizmet veriyoruz. Aldığımız tepkiler çok güzel. Eksikliklerimiz var bunları buraya gelen misafirlerimiz bizlere söylüyor ve hemen faaliyete geçiriyoruz. Ailelerimiz buraya çok rahat bir şekilde gelip akşamları huzurlu bir şekilde evlerine geri dönüş yapabilirler" dedi.

Plaj içerisinde aileler için oluşturulan sosyal mesafeli alanlarda da maske ve hijyen kuralları uygulanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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