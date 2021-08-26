AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
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AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir kafede çıkan yangında alevler yanında bulunan restorana sıçradı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir kafede çıkan yangında alevler yanında bulunan restorana sıçradı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında kafe ve restoran kullanılamaz hale geldi.Saat 21.00 sıralarında Akçakoca Çınar Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin mutfağında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler yanında bulunan balık restoranına sıçradı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Kafe ve restoran alev alev yanarken, Akçakoca, Düzce ve Alaplı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafe ve restoran kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI
AKÇAKOCA'DA KAFE VE RESTORAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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