Akçakoca'da istişare toplantısı yapıldı
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Akçakoca'da istişare toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde teknik elemanlarının da katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

28.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:29
Akçakoca'da istişare toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Orman İşletme Müdürlüğünde teknik elemanlarının da katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.


2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulan toplantıda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. 2020 yılı için İşletme Müdürlüğünden beklentiler aktarıldı. Büro personelinin de dinlendiği istişare toplantısı Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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