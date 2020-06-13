Akçakoca'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Sapak mevkisinde Mustafa T. (45) idaresindeki 34 TEU 95 plakalı taksiyle A.K. (40) yönetimindeki 67 UB 981 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan her iki otomobil sürücüsünü Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA