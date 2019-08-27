Akçakoca'da hırsızlık iddiası
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hırsızlık yapmaya çalışan 4 şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hırsızlık yapmaya çalışan 4 şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca Yalı Mahallesi sahil kısmında bulunan satış çadırından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine gece bekçileri olay yerine gitti.
Ekipler, bölgeden kaçmaya çalışan A.O. (25), E.K. (22), T.K. (19) ve K.A'yı (23) yakaladı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.