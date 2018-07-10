Akçakoca'da Hırsızlık İddiası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evde bulunan 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi TOKİ Konutları mevkisindeki bir apartmanda ikamet eden T.C, evine hırsız girdiği gerekçesi ile polis ekiplerini çağırdı.

10 bin lira değerindeki altınları çalındığını iddia eden T.C, evinde inceleme yapılmasını istedi.

Polis ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı.

Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.