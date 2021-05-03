Akçakoca'da hiç ceza kesilmedi
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Akçakoca'da hiç ceza kesilmedi

Akçakoca'da hiç ceza kesilmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Nisan'da başlayan tam kapanmadan bu gün kadar hiç adli ya da idari işlem uygulanmadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Nisan'da başlayan tam kapanmadan bu gün kadar hiç adli ya da idari işlem uygulanmadı.

Akçakoca ilçe emniyet tam kapanma kararı alındığında sapak bölgesinde tüm araçları durdurarak seyahat izin belgesi kontrolü yapıyor. Akçakoca'nın girişinde yapılan kontrollerde vatandaşların kuralları uyduğu bu güne kadar hiç adli ya da idari işlem uygulanmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Akçakoca'da hiç ceza kesilmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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