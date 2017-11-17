Akçakoca'da Hayaller Gerçeğe Dönüşmeye Devam Ediyor

Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Akçakoca 15 Temmuz Parkı projesi kapsamında dere içi ışıklandırmaları tamamlanan Değirmenağzı rekreasyon alanında yürütülen çalışmalar hızla ilerlerken Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çalışmaları yakından takip ediyor. Akçakoca'daki değişimin ve gelişimin adresi olacak olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, bölgede farklı donanımlarıyla halkın hizmetine açılmaya hazırlanıyor. Rekreasyon alanı özellikle aydınlatmasıyla, çocuk oyun alanlarıyla, piknik bölümleriyle, spor alanlarıyla daha yaşanılabilir bir Akçakoca hayalini gerçeğe dönüştürüyor. - DÜZCE