Akçakoca'da gün batımında oluşan kızıllık adeta büyüledi
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Akçakoca'da gün batımında oluşan kızıllık adeta büyüledi

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

Akçakoca'da gün batımında oluşan kızıllık adeta büyüledi
29.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:10

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen ilçede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan, 38 kilometrelik 3 mavi bayraklı plajıyla bölgeye gelenleri ağırlayan ilçede, vatandaşlar güneşin kızıllığının denize yansımasını hayranlıkla izliyor.

Liman çevresinde yürüyüş yaparak adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı.

Kaynak: AA

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