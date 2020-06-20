Akçakoca'da gün batımı güzelliği
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Akçakoca'da gün batımı güzelliği

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan ve gün batımında eşsiz güzelliğe bürünen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar günün son ışıklarını sahilde izledi.

Akçakoca'da gün batımı güzelliği
20.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:28

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan ve gün batımında eşsiz güzelliğe bürünen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar günün son ışıklarını sahilde izledi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca, günübirlik turistlerden yoğun ilgi görüyor. Bölgede normalleşme sürecinin ardından yaşanan hareketlilik arttı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan ve ulaşım kolaylığı ile vatandaşların tercihi olan ilçede, özellikle günün son ışıkları eşsiz bir doğal güzelliği ortaya çıkarıyor.

Gün batımında sahil ve liman bölgesine gelen turistler güneşin denizle buluşmasını izleme imkanı buldu. Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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