Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.

Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı

Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.

9 günlük bayram tatili münasebeti ile büyük bir izdihamın yaşanan Akçakoca'da, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gecesi liman içinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Gösteri şehrin her bölgesinden izlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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