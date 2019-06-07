Akçakoca'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı
Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.
Akçakoca Belediyesi, Ramazan bayramının son gecesi liman içinde muhteşem bir havai fişek gösterisi yaptı.
9 günlük bayram tatili münasebeti ile büyük bir izdihamın yaşanan Akçakoca'da, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gecesi liman içinde havai fişek gösterisi yapıldı.
Gösteri şehrin her bölgesinden izlendi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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