Akçakoca'da gırgır teknesiyle 5 ton hamsi avladılar
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Akçakoca'da gırgır teknesiyle 5 ton hamsi avladılar

30.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:21

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, tek seferde avladıkları 5 ton hamsiyle limana döndü.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, tek seferde avladıkları 5 ton hamsiyle limana döndü.

Hamsi avcılığı için gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana teknelerini doldurarak dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, büyük bir balık sürüsüne denk gelince ağlarını denize bıraktı.

Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Gırgır teknesi, yaklaşık 5 ton ağırlığındaki 200 kasa hamsiyle limana döndü.

Akçakoca limanında bekleyen araçlara yüklenen 5 ton hamsi, bölgedeki çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

Akçakoca'da gırgır teknesiyle 5 ton hamsi avladılar
Akçakoca'da gırgır teknesiyle 5 ton hamsi avladılar
Akçakoca'da gırgır teknesiyle 5 ton hamsi avladılar
Akçakoca'da gırgır teknesiyle 5 ton hamsi avladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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