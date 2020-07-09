Akçakoca'da gençlere "minyatür satranç" alanı kuruldu
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Akçakoca'da gençlere "minyatür satranç" alanı kuruldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilciliği ve belediyenin iş birliğiyle gençlere zeka oyunlarını sevdirmek için liman içinde minyatür satranç oyun alanı kuruldu.

Akçakoca'da gençlere
09.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:56

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilciliği ve belediyenin iş birliğiyle gençlere zeka oyunlarını sevdirmek için liman içinde minyatür satranç oyun alanı kuruldu.

Gençlere satrancı sevdirmek ve boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan minyatür satranç alanının açılışı yapıldı. Açılışta ilk müsabaka, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve öğrenci Atilla Akbaş arasında yapıldı.

15 dakika süren müsabakayı kazanan Başkan Yanmaz, rakibini de güzel oyunu için tebrik etti.

Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin bu tür zeka oyunlarıyla beyinlerini geliştirebilmesi için belediye olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilcisi Hayrettin Atban da Başkan Yanmaz'la el ele vererek çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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