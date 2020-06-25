Akçakoca'da elektrik direkleri değiştiriliyor
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Akçakoca'da elektrik direkleri değiştiriliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elektrik direkleri belediye tarafından değiştiriliyor.

Akçakoca'da elektrik direkleri değiştiriliyor
25.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:35

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elektrik direkleri belediye tarafından değiştiriliyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda bulunan ve eskimesi nedeniyle sık sık arızalanarak aydınlatma sorununa neden olan elektrik direkleri, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenileniyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, elektrik direklerinin garanti süresinin bittiğini ve sık sık arıza verdiğini belirterek, yerine yenilerinin takılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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