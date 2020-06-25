Akçakoca'da elektrik direkleri değiştiriliyor Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elektrik direkleri belediye tarafından değiştiriliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elektrik direkleri belediye tarafından değiştiriliyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda bulunan ve eskimesi nedeniyle sık sık arızalanarak aydınlatma sorununa neden olan elektrik direkleri, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenileniyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, elektrik direklerinin garanti süresinin bittiğini ve sık sık arıza verdiğini belirterek, yerine yenilerinin takılacağını söyledi.

Kaynak: AA