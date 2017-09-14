Akçakoca'da Eğitimin İlk Günü Ulaşım Ücretsiz Olacak

Akçakoca Belediyesi okulların açıldığı ilk günü ulaşımın ücretsiz olduğunu bildirdi.



Konu ile ilgili olarak Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada "Akçakoca Belediyesi'nin aldığı karar gereğince 18 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasından dolayı belediye halk otobüsleri o gün 07.00-13.00 saatleri arasında öğrencilere, velilere ve halka ücretsiz hizmet verilecektir" denildi. - DÜZCE