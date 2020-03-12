Akçakoca'da dezenfekte çalışması yapılıyor Akçakoca Belediyesi tarafından, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Akçakoca Belediyesi tarafından, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Belediye ekiplerince toplu taşıma araçları ve duraklar ile çocuk parkları başta olmak üzere halka açık alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, belediye olarak virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA