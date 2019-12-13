Akçakoca'da derede telef olmuş tavuklara rastlandı
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Akçakoca'da derede telef olmuş tavuklara rastlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde derede telef olmuş tavuklar bulundu.

13.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:38
Akçakoca'da derede telef olmuş tavuklara rastlandı

'nin ilçesinde derede telef olmuş tavuklar bulundu.

İlçe merkezinden geçen Çivi Deresi'nde saatlerinde telef olmuş yaklaşık 20 tavuk gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Akçakoca Belediyesi, telef olan tavukları dereden çıkarttı.

Telef olan tavukların dereye atılıp atılmadığı ve neden telef oldukları konusunda çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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