Akçakoca'da denize giren 2 kadını boğulmaktan çevredekiler kurtardı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denize giren iki kadın, boğulmak üzereyken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denize giren iki kadın, boğulmak üzereyken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Akçakoca ilçesi Çayağazı plajında meydana geldi. Denize giren Duygu Şahin ve Melike Kahraman, akıntıya kapıldı. İki kadının denizde çırpındığını görenler suya girdi. Boğulmak üzere olan kadınlar kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Duygu Şahin ve Melike Kahraman, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz