Akçakoca'da denizde hortum oluştu

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum oluştu.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrası Çayağzı Plajı açıklarında denizde hortum görüldü.

Denizin yaklaşık 10 mil açığında oluşan hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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