Akçakoca'da deniz kıyısında yaşayanlar güneşin batışını seyrederek iftarını açıyor
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Akçakoca'da deniz kıyısında yaşayanlar güneşin batışını seyrederek iftarını açıyor

Akçakoca'da deniz kıyısında yaşayanlar güneşin batışını seyrederek iftarını açıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kıyısında yaşayanlar, iftarını güneşin batışını seyrederek açıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kıyısında yaşayanlar, iftarını güneşin batışını seyrederek açıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen ilçe, evleri deniz kıyısında olan vatandaşlara iftarını güneşin batışını seyrederek açma imkanı sunuyor.

38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçede vatandaşlar, özellikle gün batımında sahil, koy ve liman kısmına gelerek güneşin kızıllığının denize yansımasını hayranlıkla izliyor.

İftar vaktinin gelmesini beklerken kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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