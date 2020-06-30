Akçakoca'da dalgıçlar salyangoz için dalıyor
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Akçakoca'da dalgıçlar salyangoz için dalıyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dalgıçların denize dalarak topladığı salyangozlar tesislerde işlenerek Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Akçakoca'da dalgıçlar salyangoz için dalıyor
30.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:53

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dalgıçların denize dalarak topladığı salyangozlar tesislerde işlenerek Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Akçakoca'da denizden yılda 500-600 ton salyangoz çıkarıldığını söyledi.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde balık dışında deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Dalgıçlar denize dalarak salyangozları tek tek topluyor. 10 metreye kadar dalan dalgıçlar topladıkları salyangozları çuvallara koyarak Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifine satıyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, deniz salyangozlarının Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Deniz salyangozu avcılığı Akçakoca'da dalma usulüyle devam ediyor. Şu anda sezonun tam ortası ve bu aylarda ciddi anlamda Akçakoca bölgesinde deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Tabi bu dalgıçlarla suyun dibinden tek tek toplanıyor. Bu Türkiye'deki mevcut fabrikalarda işlenerek randımanına göre ayıklanarak, belirlenerek yurt dışına özellikle Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. İhracat konusuna da Akçakoca'nın katkısı büyüktür" dedi.

Karadeniz'den çıkan salyangozların diğer denizlerden çıkanlara göre daha randımanlı ve lezzetli olduğunu ifade eden Karakaş, "Karadeniz'in ürünü daha lezzetli olarak söyleniyor. Bununla beraber Karadeniz ürününe daha çok talep var. Kabuğunun incesi çöpe atılıyor ama irisini değerlendiriyorlar. Kendi kabuğu haricinde kapak denilen kısmı var onu kullanıyorlar. Tütsü, boya gibi ürünlerde kullanıyorlar. Büyük kabukları ise ahtapot avcılığında yuva olarak kullanılıyor. Bu şekilde salyangozun herşeyi değerlendiriliyor" diye konuştu. Yılda 500 ile 600 ton deniz salyangozu ihraç ettiklerini belirten Mustafa Karakaş, "12 ay boyunca serbest yapılabilen bir avcılık türüdür. Kışın çok soğuklarda olmuyor. Akçakoca'dan 500 ile 600 ton arası salyangoz çıkarılıyor. Buda çok ciddi bir rakam" dedi.

Salyangoz avcılığı yapan Hüseyin Cambaz ise ekmek parası kazanmak için salyangoz avladıklarını belirterek, "10 metreye kadar dalıyoruz. Tek tek topluyoruz. Dışarıya ihraç oluyor. Ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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