Akçakoca'da berberin testi pozitif çıktı
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Akçakoca'da berberin testi pozitif çıktı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, bir berberin koronavirüs testi pozitif çıkarken, filyasyon çalışması sonucu 20 kişi ile temas kurduğu belirlendi.

Akçakoca'da berberin testi pozitif çıktı
20.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:35

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, bir berberin koronavirüs testi pozitif çıkarken, filyasyon çalışması sonucu 20 kişi ile temas kurduğu belirlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz berberde tıraş olanların İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurarak test yaptırmalarını istedi. 

Akçakoca'da bulunan İ.B. isimli berber ateş şikayeti ile Akçakoca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten şüphelenilen berber Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İ.B.'nin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda ilk etapta berberin 20 kişi ile temas sağladığı belirlendi.  İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz berbere giden kişilerin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verip, test için numune vermelerini isteyerek, "Söz konusu berber dükkanını kullanan vatandaşlarımızın tamamı tespit edilmeye çalışılıyor. Berber dükkanına giden vatandaşlarımızın evde kalmalarını ve ilçe sağlık müdürlüğünü aramaları istiyoruz." dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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