Akçakoca'da balıkçılar hamsi avı için yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
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Akçakoca'da balıkçılar hamsi avı için yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

04.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:56
Akçakoca'da balıkçılar hamsi avı için yeniden

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasını bekleyen balıkçılar, teknelerinin motorlarını çalıştırıp yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasını bekleyen balıkçılar, teknelerinin motorlarını çalıştırıp yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

Balıkçılar, Karadeniz'de hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle getirilen kısmi durdurma kararının 7 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından, Akçakoca limanında ağ tamiri ve tekne bakımlarına devam ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bölgedeki bütün teknelerin hamsiyi beklediğini söyledi.

Kısıtlamadan muaf alanın genişletilmesinin yararlı olacağını belirten Karakaş, "İğneada'dan Sakarya bölgesine kadar hamsi avcılığı açıldı. Mutlaka bir rahatlama sağlayacaktır. Boşaltma limanı olarak şu anda Kefken, Şile, Bağırganlı limanları kullanılıyor. Tabii bu durumdan bizim bölgemizin balıkçısı faydalanamıyor." dedi.

"Yasağın kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Hamsi yasağının kalkmasını beklediklerini anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Kendi bölgemizde de hamsi avcılığının açılmasını istiyoruz. Balık değişkenlik gösterir, mutlaka bir yerden bir yere akın edecektir. Bizim bölgemizin limanlarına şu anda bir faydası yok. Biz de kendi bölgemizde yasağın kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Karakaş, tezgahlardaki fiyatların hamsi avının yeniden başlamasıyla düşeceğine işaret ederek, "Tezgahlarda vatandaşların en çok görmek istediği balık hamsi. Hamsi olmayınca vatandaşlar başka balıklara yöneliyor. Bu sebepten dolayı da fiyatlar artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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