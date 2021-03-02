Akçakoca'da afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi
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Akçakoca'da afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi

02.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:04
Akçakoca'da afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kamu görevlileri, belediye personelleri ve güvenlik güçlerine afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kamu görevlileri, belediye personelleri ve güvenlik güçlerine afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, risklerin azaltılması, önleme konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Akçakoca ilçesinde kaymakamlık, polis, jandarma ve belediye personellerine afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen eğitimde, AFAD görevlileri tarafından sunum yapıldı.

Eğitimde, deprem sonrası ilk 6 saat, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri anlatıldı.

Yapısal riskler, afet sonrası ilk 72 saat, acil durum çantası, deprem sigortası, AFAD gönüllülük projesi, afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, ilk yardım, yangın ve afet farkındalığı konularında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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